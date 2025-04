3 keer gaat het pijnlijk mis: Verstappen vloekt na geklungel in pitstraat Red Bull, dat nadien in crisisoverleg moest

Wat waren we graag een vlieg op de muur geweest. De GP in Bahrein draaide voor Red Bull uit op één groot fiasco. Niet alleen de wagens waren weer niet competitief, vooral het geklungel in de pitstraat voedde deze keer de woede bij Max Verstappen. Zijn uitbarsting leverde een boete op voor Red Bull, dat meteen in crisisberaad ging. Hun baaldag in beeld.

Vorige week hees de Nederlander Red Bull nog naar een rozen wolk in Japan, maar na Bahrein tuimelden ze weer genadeloos naar beneden. Yuki Tsunoda werd negende, Verstappen pas zesde. Beiden werden genekt door enerzijds hun bedenkelijke "race pace", maar nadien bleef vooral het geklungel in de pitstraat hangen. Waar Red Bull de voorbije jaren een geoliede machine was bij zijn pitstops - herinner de virale video's over de "pure pitstop perfection" -, liep het nu verschillende keren verkeerd.

Max Verstappen was na de GP in Bahrein niet te spreken over de race die net verreden was, naast zijn wagen liet zijn team hem deze keer vooral in de steek.

Want in gesloten kring zou het er wel harder aan toegegaan zijn tussen Verstappen en zijn team.

Al snel doken de kopstukken van het team, met onder meer Christian Horner en Helmut Marko, na de race de pitstraat ook in om een crisisberaad in te leggen buiten het beeld van alle pottenkijkers.

"Neen, ik hoef geen reset, het gaat wel. Het is nu eenmaal wat het is. We hebben onze problemen, en zelfs als je een race wint, verdwijnen die niet zomaar. We moeten nu gewoon verder", vertelde hij opvallend rustig na het opnoemen van de vele technische problemen van zijn wagen. Verbindende taal of is zijn gelatenheid toch net veelzeggend?

"Het is een erg alarmerende situatie", gaf Marko daarna toch een korte reactie. "We beseffen dat we niet competitief meer zijn. We werken aan veranderingen en er zijn oplossingen op komst voor de wagen, maar bij basisdingen zoals pitstops moeten we wel onze standaard behouden. Dit was niet acceptabel."

De sterke man bij Red Bull lijkt te beseffen dat hij zijn poulain Max Verstappen op deze manier aan het verliezen is. De Nederlander vertelde na de kwalificatie niet voor niets dat hij hier was om deel te nemen, maar niet om te winnen.



"We zijn erg bezorgd, en er zijn momenteel dingen gaande ...", reageerde hij mysterieus op een vraag over de onvrede bij zijn vlaggendrager.