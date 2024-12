En plots staan ze te knokken naast het circuit: 5 memorabele ruzies in de Formule 1

za 7 december 2024 11:35

Op zeldzame momenten veranderde de F1 plots in de UFC.

Tussen Max Verstappen en George Russell is een verbale oorlog uitgebroken, maar de geschiedenis leert dat het nog erger kan escaleren in de Formule 1. We doken in de archieven voor 5 memorabele ruzies.



Schumacher en Coulthard in 1998

De Grote Prijs van België in 1998 draait uit op een regelrecht drama, want bij de start crashen maar liefst 13 (!) wagens. Toch wordt dat niet het grootste gespreksonderwerp van de dag in Spa-Francorchamps. Na de herstart snelt Michael Schumacher ervandoor, tot hij na 25 ronden David Coulthard kan dubbelen. De McLaren-rijder mindert na lang te wachten toch vaart, maar wijkt niet af van zijn rijlijn. Verblind door het opspattende water knalt Schumacher op Coulthard, waardoor zijn zege in rook opgaat. Een furieuze Schumacher - toen 29 jaar - stormt achteraf door de pitstraat om verhaal te halen bij de Schot, maar wordt tegengehouden door zijn team. "Hij dacht dat het een samenzwering was om hem te vermoorden", verklaarde Coulthard ooit. "Maar het was een ongeluk."

Verstappen en Ocon in 2018

Max Verstappen is in Brazilië in 2018 op weg naar de zege tot Esteban Ocon dwarsligt. De Fransman pikt het niet dat hij gedubbeld wordt en vecht terug. Het duel draait uit op een botsing, waardoor Verstappen spint en Lewis Hamilton de zege wegkaapt. Verstappen is razend. "Ik hoop dat ik hem niet te pakken krijg", zegt hij na de race, maar dat gebeurt wel. Wanneer Verstappen Ocon ziet in de garage, geeft hij de Fransman een paar duwen. Officials moeten tussenbeide komen.

Piquet en Salazar in 1982

Verstappen beperkt zich in 2018 tot duwen, maar zijn schoonvader Nelson Piquet heeft in 1982 minder zelfbeheersing. Op de Hockenheimring wordt hij uitgeschakeld door de Chileen Eliseo Salazar, die nochtans een ronde achter ligt. Dat Piquet in de jaren 70 nog de mentor was van Salazar, maakt het extra pijnlijk. Piquet laat zijn frustraties de vrije loop door een robbertje te vechten langs het circuit. Achteraf blijkt evenwel dat de Braziliaan waarschijnlijk toch de streep niet had gehaald, omdat zijn motor op het punt stond de geest te geven.

Alonso en Massa in 2007

Frustratie overheerst in 2007 bij Fernando Alonso, ondanks zijn overwinning op de Nürburgring. De Spanjaard beseft dat zijn 18e zege uit zijn carrière er evengoed niet had kunnen komen na een botsing met Felipe Massa. Alonso beschuldigt de Braziliaan ervan opzettelijk tegen zijn McLaren te hebben gereden, wat Massa meermaals ontkent. Het leidt tot een stevige woordenwisseling tussen de nummers 1 en 2 voor de podiumceremonie.

Trulli en Sutil in 2009