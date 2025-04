LIVE (16 u): Hoe kijkt Remco Evenepoel naar terugkeer in peloton? Volg zijn persbabbel voor de Brabantse Pijl

Morgen keert Evenepoel terug in peloton

Vrijdag is het zover. De langverwachte terugkeer van dubbel olympisch kampioen Remco Evenepoel. Na een lange revalidatie speldt hij in de Brabantse Pijl opnieuw een rugnummer op. Maar hoe verliep zijn revalidatie en hoe fit is Evenepoel al? "Hij moet gewoon genieten van de koers en zijn gevoel volgen", klinkt het in Sporza Daily.