Ruzie Verstappen en Russell rijt oude wonden open tussen teambazen: "Horner is kleine, keffende Terriër"

vr 6 december 2024 12:00

De verbale oorlog tussen "pestkop" Max Verstappen en "matennaaier" George Russell wordt stilaan een uitslaande brand, want ook Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft fors uitgehaald naar Christian Horner, zijn collega bij Red Bull. "Hij is te zwak om Verstappen onder controle te houden."

Max Verstappen en George Russell gooien met modder naar elkaar sinds de GP van Qatar. De wereldkampioen noemde de Brit "een matennaaier" nadat hij een straf had gekregen voor "onnodig langzaam in de weg rijden" tijdens de kwalificaties. Dat Russell bij de stewards was gaan klagen, vond de Nederlander "onacceptabel" en hij is duidelijk nog niet van gedachten veranderd. "Ik heb geen spijt van mijn uitspraken. Als ik het opnieuw zou doen, zou ik waarschijnlijk nog feller van leer trekken." In Abu Dhabi hield ook George Russell gisteren geen blad voor de mond. Hij noemde Verstappen dan weer "een pestkop". "Max kan niet omgaan met tegenslag en tegenwind. Ik heb hem niets meer te zeggen." Dat er een pruik in de boter zit tussen Verstappen en Russell, werd gisteren ook nog eens duidelijk op het traditionele rijdersetentje. Gekscherend hadden ze voor laatkomer Russell nog één stoel vrijgehouden ... naast Verstappen. De Brit weigerde plaats te nemen en verplaatste zijn stoel naar de andere kant van de tafel. Het is niet de eerste keer dat het erop zit tussen Verstappen en Russell. Vorig jaar na een incident in de sprintrace in Bakoe kreeg Russell al de bijnaam "Princess George" van de Nederlander.

Keffende Terriër

Het geschil rijt oude wonden open tussen teambazen Toto Wolff en Christian Horner, die elkaar sinds de veelbesproken ontknoping van de titelstrijd in Abu Dhabi in 2021 niet meer kunnen luchten. De vete tussen de twee was de voorbije seizoenen wat gaan liggen, maar lijkt nu weer op te flakkeren. Op de traditionele persbabbel van Russell verscheen plots ook Mercedes-teambaas Toto Wolff. Dat Red Bull-teambaas Christian Horner had gezegd dat Russell "hysterisch" was in Qatar, was ook bij de Oostenrijker in het verkeerde keelgat geschoten. "Waarom denkt hij dat hij in de positie is om iets over de gemoedstoestand van mijn rijder te zeggen?", zei Wolff. "Dat gaat mij te ver." "Als je erover nadenkt, hij is een keffende, kleine terriër. Hij heeft altijd wat te zeggen", oordeelde Wolff.

Ik heb de steun van mijn teambaas niet nodig. Ik kan mezelf prima redden. Max Verstappen

En daar eindigde de uithaal van Wolff niet. Hij noemde Horner ook "te zwak" om Verstappen in het gareel te houden. "Als teambaas moet je ook een sparringpartner zijn voor je rijder. Dus uitleggen dat niet alles zwart-wit is en dat je niet kunt denken dat je 100 procent gelijk of ongelijk hebt." "Je moet ook toestaan dat iets soms 51 tegen 49 procent is of 30 tegen 70 procent. Als je dat aan je coureurs uitlegt, kun je ook besluiten dat beide kanten een beetje gelijk hebben", vond Wolff. "En als je dat niet kan, schiet je tekort in je rol. Dat is zwak." Horner krijgt vandaag op de persbabbel voor teambazen kans om te antwoorden, maar Verstappen maakte alvast duidelijk dat hij zijn teambaas niet nodig heeft aan zijn zijde. "Ik heb dat niet nodig. Ik kan mezelf prima redden", zei de Nederlander.

Rivalen? Of ploegmaats?