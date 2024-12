Waar eindigt woordenstrijd tussen Russell en Verstappen? "Als ze in elkaars buurt zijn, dan gaan we wat zien"

vr 6 december 2024 07:54

Naast de strijd om de constructeurstitel wordt het in Abu Dhabi dit weekend ook uitkijken naar de strijd tussen George Russell en Max Verstappen. Zij hebben de afgelopen dagen met heel wat modder naar elkaar gegooid. Volgt op het circuit de climax? "Als het niet in de training gebeurt, dan zal het wel in de kwalificaties of de race zijn", vreest Formule 1-volger Sam Dejonghe.

Max Verstappen zorgt ervoor dat er in de Formule 1 altijd wel iets gebeurt. Is het niet om de wereldtitel, dan is het wel met zijn uitspraken.



In de media is Max Verstappen namelijk een robbertje aan het uitvechten met George Russell. Verstappen noemde Russell vorige week iemand met 2 gezichten toen Russell aan de stewards vroeg om Verstappen een straf aan te smeren wegens opzettelijk traag rijden tijdens de kwalificaties in Qatar, waarop Verstappen fel uithaalde richting de Brit.



Formule 1-volger Sam Dejonghe duidt de oorsprong van het incident. "Tijdens de kwalificaties hebben alle rijders een minimumtijd voor een rondje. Dat is in het leven geroepen omdat sommige rijders wel heel traag reden en dat levert veel gevaar op, omdat het contrast in snelheid dan heel groot wordt."



"Vorige week reed Russell achter Verstappen, die iets te traag aan het rijden was. Op zich was dat geen probleem omdat Russell ook niet bezig was met een snelle ronde. Tot Russell plots op het gas duwde om van de volgende ronde een snelle te maken."



"In die zin deed Verstappen niets mis en dat legde Verstappen ook zo uit bij de stewards, dat het niet met opzet was. Verstappen dacht zo dat de kous af was, maar Russell is hard beginnen te vechten, zodat Verstappen toch een straf kreeg."

"Een mening is een mening"

Verstappen haalde nadien fel uit richting de Brit. Op de persdag voor de race van Abu Dhabi gisteren repliceerde Russell minstens even fel door Verstappen een pestkop te noemen. "Dat zijn extreme woorden", vindt Dejonghe. "Verstappen heeft in de media gezegd dat Russell 2 gezichten heeft en dat hij zich voor de camera's anders gedraagt dan in het echt."



"Dat is voor Verstappen een probleem en Russell voelde zich gepakt door die uitspraak. Hij noemt Verstappen nu een pestkop, maar dat is wel heel verregaand. Want we weten allemaal dat een pestkop een onaangenaam persoon is."



"Ik ken Verstappen van het karten vroeger en ik kan zeggen dat Verstappen dat absoluut niet is. Hij is op het circuit een koelbloedige killer, zo is hij ook 4 keer wereldkampioen geworden. Maar naast het circuit is hij een van de weinige echte mensen die in de paddock rondlopen."



Verstappen is open en vecht voor wat hij denkt. Sam Dejonghe

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Verstappen een strijd voert naast het circuit. Eerder dit seizoen kwam hij - samen met heel wat andere rijders - al eens in opspraak door het overmatig gebruik van scheldwoorden.



"Als je domineert, dan heb je ergens wat meer vrijheid om te doen en te zeggen wat je wil. En Verstappen is dat meer en meer beginnen te doen. Hij kwam de Formule 1 binnen als toptalent en wervelwind met een redelijk agressieve rijstijl. De vorige jaren is hij wat braver geworden en heeft hij voor zichzelf wat doelen behaald."



"Dit jaar was het niet zo zeker dat hij de wereldtitel zou winnen, maar hij is nu bevrijd en zegt zijn eerlijke mening, ook al horen ze die niet zo graag bij de FIA. Maar hij is open en vecht voor wat hij denkt. Dat lijkt authentiek, maar niemand hoeft het met zijn mening eens te zijn. Daarom is een mening een mening."

Waar eindigt dit?