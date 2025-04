Dubbel thuiskomen voor Tsunoda: Red Bull kleurt opnieuw wit en rood voor GP van Japan

Een ode aan Honda en Japan. Red Bull kleurt komend weekend nog eens helemaal wit en rood voor de GP in het land van de rijzende zon. Zo wordt het dubbel thuiskomen voor thuisrijder Yuki Tsunoda in zijn eerste test bij het topteam. "Dit is de tweede keer in wit, de vorige keer pakten we een dubbel podium in Turkije", deelt de ploeg meteen zijn ambities.