Het heethoofd staat nu echt voor hete vuren: waarom Tsunoda plots wel goed genoeg is voor Red Bull

Ruim 4 seizoenen raakte hij niet weg uit het opleidingsteam, maar nu krijgt Yuki Tsunoda onverwacht nog een kans bij Red Bull. Is de Japanner meer dan een tussenoplossing? Dankzij een "paniekaanval" en een financieel duwtje mag hij het voor eigen publiek bewijzen.

Nochtans was Tsunoda in de laatste 6 races van het seizoen bij RB steevast sneller in de kwalificaties dan Lawson, maar de Red Bull-bazen zagen "een hoger plafond" bij Lawson.

Kregen onder meer Vettel, Gasly en Albon na anderhalf jaar hun kans bij de hoofdmacht, dan leek die er bij Tsunoda niet meer te komen. De keuze voor de één jaar jongere Liam Lawson was een kaakslag voor de Japanner.

Motorenproducent Honda, die Tsunoda al sinds zijn jeugdjaren steunt, hield de Japanner voorlopig wel een hand boven het hoofd, maar ook die bescherming valt weg wanneer het in 2026 gaat samenwerken met Aston Martin in plaats van Red Bull.

Zo bleef de Japanner kleven bij het opleidingsteam, al voor het 5e seizoen op een rij. Een situatie die niet lang meer houdbaar leek. "Heeft het nog zin als we hem geen kans kunnen geven?", zei ook Horner.

Dat Tsunoda aan een stuur kan draaien, had hij wel al bewezen. Maar de kwalijke reputatie van heethoofd bleef aan de Japanner kleven.

Tsunoda schikte zich in zijn lot, maar legde zich er niet zomaar bij neer. Meteen na de promotie van Lawson zette de ontgoochelde Japanner zijn twee managers aan de deur.

Stond de deur naar Red Bull nog op een kier, dan moest zijn nieuwe zaakwaarnemer Diego Menchaca die weer opentrappen. Meteen ging hij aankloppen bij Helmut Marko om de banden aan te halen, een gebaar dat de 81-jarige sleutelfiguur wel kon appreciëren.

Maar het was aan Tsunoda om te bewijzen dat hij volwassener en meer ervaren was geworden. Met een 5e plek in de kwalificaties voor de openingsrace van Australië presteerde hij alvast een pak beter dan Lawson.

Terwijl de vraagtekens rond de rookie bij Red Bull groter werden, zette Tsunoda in China een uitroepteken achter zijn naam met een 6e plek in de sprintrace. "Ik ben 100 procent klaar om in te vallen", stelde hij vol zelfvertrouwen.

Lawson deed - verbaal althans - nog zijn best om zijn zitje te verdedigen, maar meteen na de GP van China kreeg Tsunoda al een telefoontje van Horner dat hij zich klaar moest houden. Enkele dagen later volgde het bevestigende gesprek in de fabriek.