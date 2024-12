Max Verstappen haalt zwaar uit naar George Russell: "Nooit iemand gezien die me zo wou naaien"

Max Verstappen staat erom bekend dat hij geen blad voor de mond neemt en dat deed hij ook niet na de race in Qatar. Hij kwam nog een keer terug op de straf die hij had gekregen, omdat hij onnodig traag had gereden in een opwarmronde.

Net voor beiden hun laatste snelle ronde van de kwalificaties wilden afwerken moest Russell uitwijken voor een tragere Verstappen op de ideale lijn. "Levensgevaarlijk", noemde de Mercedes-rijder het.

Na de kwalificaties moesten Verstappen en Russell het uitleggen bij de stewards en Verstappen was gedegouteerd door het gedrag van Russell. "Ik heb veel respect voor veel rijders, maar bij hem ben ik dat nu kwijt."