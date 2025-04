VIDEO - Sterke Sels verliest met Nottingham Forest op bezoek bij Aston Villa omwille van fantastische assist van Youri Tielemans

Aston Villa heeft vanavond een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese tickets. Villa, met Onana voor het eerst sinds zijn blessure in de basis, begon verschroeiend en kwam al snel op een dubbele voorsprong. Bij de 1-0 gingen de schijnwerpers naar Youri Tielemans, die een fraaie assist gaf. In de tweede helft maakte Nottingham Forest meer dan aanspraak op minstens een punt, maar verder dan 2-1 kwamen ze niet meer. In doel speelde Matz Sels een sterke wedstrijd.