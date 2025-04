Gezien Romelu Lukaku? Leider Inter geeft 0-2-voorsprong uit handen en laat kostbare punten liggen in Parma

Spanning troef in de Serie A. Leider Inter leek vandaag zijn schaapjes op het droge te hebben na een voorsprong van 0-2 bij de rust, maar de bezoekers gaven hun overwinning nog pijnlijk uit handen tegen Parma. Rode Duivel Mandela Keita en co. zorgen er zo voor dat het Napoli van Romelu Lukaku kan naderen tot op een puntje.

De titelstrijd in Italië blijft boeien.

Leider Inter is al weken dé te kloppen ploeg in de Serie A, maar zaterdag heeft de koploper wel een heel slechte zaak gedaan. De titelverdediger gaf op bezoek bij Parma en Mandela Keita een dubbele voorsprong uit handen en moest vrede nemen met een 2-2-gelijkspel.

De Milanezen hadden nochtans een monopolie op de bal en Matteo Darmian zorgde na een kwartier al voor de 0-1. En op slag van rust diepte Marcus Thuram de voorsprong verder uit. De Fransman lobde de bal op onorthodoxe wijze voorbij alles en iedereen in doel: 0-2.

Inter leek zijn schaapjes op het droge te hebben, maar vier Parmezaanse wissels deden de wedstrijd helemaal kantelen.

Op het uur tekende eerst invaller Adrian Bernabe voor de gelijkmaker en negen minuten later verdween een schot van andere invaller Jacob Ondrejka, ook al ploegmaat van Keita bij Antwerp, via een Milanese voet in doel: 2-2. Keita speelde de hele wedstrijd bij Parma.

In de stand kan eerste achtervolger Napoli (64 punten) maandag mits winst naderen tot op een punt van Inter (68 ptn). Parma (27 ptn) is zestiende, voorlopig vier punten boven de degradatiestreep.