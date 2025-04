Union blijft doorstomen en zet nu ook Gent simpel opzij dankzij 3 goals in 10 dolle minuten

kalender za 5 april 2025 22:38

KAA Gent einde 0 - 3 Union 31' - Doelpunt - Anouar Ait El Hadj (0 - 1) 33' - Doelpunt - Franjo Ivanovic (0 - 2) 39' - Doelpunt - Promise David (0 - 3) 56' - Geel - Leonardo Lopes 63' - Verv. Franjo Ivanovic door Mohammed Fuseini 69' - Verv. Aimé Omgba door Andrew Hjulsager 69' - Verv. Jordan Torunarigha door Hugo Gambor 73' - Verv. Anan Khalaili door Alessio Castro-Montes 73' - Verv. Kamiel Van De Perre door Charles Vanhoutte 79' - Verv. Momodou Lamin Sonko door Noah Fadiga 80' - Geel - Christian Burgess 85' - Verv. Anouar Ait El Hadj door Mathias Rasmussen Jupiler Pro League - speeldag 2 - 05/04/25 - 20:46 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Anouar Ait El Hadj na 31', 0 - 1 31' Anouar Ait El Hadj 0 - 1 Anouar Ait El Hadj 31' goal door Franjo Ivanovic na 33', 0 - 2 33' Franjo Ivanovic 0 - 2 Franjo Ivanovic 33' goal door Promise David na 39', 0 - 3 39' Promise David 0 - 3 Promise David 39'

En of de verschillen in de Champions' Play-offs groot zijn. Union voelt zich duidelijk goed in de rol van opjager en ging tegen Gent gewoon door op zijn elan. Met drie doelpunten in tien minuten besliste de ploeg van Pocognoli de wedstrijd al voor de rust. Na de pauze liet het na om van het verlies een vernedering te maken voor Gent. Union springt virtueel over Club Brugge, de Buffalo's blijven onderaan de top zes bengelen.

KAA Gent - Union in een notendop: Sleutelmoment Alles wat in het eerste halfuur niet lukte, gaat plots vlekkeloos bij Union. El Hadj breekt de ban met een fraaie treffer en nog geen tien minuten later staat het al 0-3. Drie enorme tikken die Gent verbouwereerd en verslagen achterlaten. Man van de match Twee assists, de ene nog mooier dan de andere. Met zijn geniale ingevingen was Anan Khalaili de roerganger bij Union. De Israëliër had bovendien nog meer assists op zijn conto kunnen hebben als El Hadj meer efficiëntie getoond had. Opvallend Sinds de terugkeer van Union naar het hoogste niveau is KAA Gent er nog geen enkele keer in geslaagd om de Brusselaars te kloppen. Union verloor geen enkele van de 9 competitieduels met Gent én het won ook 2 bekerwedstrijden tegen de Oost-Vlamingen.

El Hadj scoorde de openingsgoal.

Union mept Gent in enkele minuten K.O.

Drie goals in iets meer dan acht minuten. Niemand die dat zag aankomen na een moeizaam eerste halfuur zonder doelgevaar. Union kreeg daarin geen deuk in een pakje boter, maar plots vielen de puzzelstukjes perfect in elkaar.



Ivanovic zag op rechts de ruimte voor Khalaili en die dook er onverschrokken in. Het Israëlische talent behield het overzicht, legde goed breed voor Anouar Ait El Hadj en die rondde de knappe aanval feilloos af: 0-1.



Amper bekomen van die opdoffer moest Gent twee minuten later al een tweede tik incasseren. Opnieuw lag Khalaili aan de basis met een knappe assist. Na een straffe voorzet van Van De Perre legde hij de bal in één tijd terug op Franjo Ivanovic en die acteerde op hetzelfde niveau. In één tijd mikte de spits de bal hard buiten het bereik van Vandenberghe.



Tegen zoveel onversneden klasse kon Gent niet op en tot overmaat van ramp ging de thuisploeg dan ook zelf nog eens knoeien. Of Kotto toch in elk geval. Hij kopte de bal slordig terug op Torunarigha en Promise David ging ermee aan de haal: 0-3.



Een knappe aanval en heerlijk afwerken? Geen probleem voor Ivanovic.

6 op 6 versus 0 op 6

De tweede helft werd zo een maat voor niks, al bleek de Brusselse doelpuntenhonger nog niet gestild. David maakte er met zijn tweede van de avond zelfs 0-4- van, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd voor buitenspel.



Net voordien had El Hadj op aangeven van uitblinker Khalaili ook al een reuzenkans op een vierde goal de nek omgewrongen.



Iets voorbij het uur kreeg El Hadj een herkansing om een tweede keer te scoren. Opnieuw effende Khalaili de weg met een uitstekende dribbel, maar weer faalde El Hadj in de afwerking.



Een eerredder was Gent niet meer gegund. Andrew Hjulsager kwam er nochtans dichtbij, maar met een knappe reflex hield Moris de nul. In de slotfase werd nog maar eens een treffer van David afgekeurd, maar veel maakte dat allemaal niet meer uit.



Union begint vlekkeloos aan de Champions' Play-offs met 6 op 6, Gent blijft met 0 op 6 achter.

David maakte 3 doelpunten, maar er werden 2 afgekeurd.