'Neusje-trek' komt José Mourinho duur te staan: Special One krijgt schorsing van 3 wedstrijden in Turkije

José Mourinho heeft zich nog maar eens doen opmerken in Turkije. De Portugese trainer van Fenerbahçe trok na een bekernederlaag aan de neus van Galatasaray-coach Okan Buruk. Die beweging levert hem nu een schorsing van 3 wedstrijden op.

Overal waar hij gaat, zet hij de voetbalwereld op zijn kop. Ook in Turkije doet José Mourinho zijn bijnaam "The Special One" alle eer aan.

Eind februari werd de Portugees al 4 duels geschorst na een aantal denigrerende opmerkingen. De Portugees zei toen onder meer dat de stafleden op de bank van Galatasaray na een opstootje "als apen op en neer sprongen".

Afgelopen woensdag ging Mourinho nog een stapje verder. Nadat zijn Fenerbahçe in de kwartfinales van de Turkse beker verloor van grote rivaal Galatasaray (1-2), kneep hij in de neus van hun collega Okan Buruk bij een verbale discussie.

De coach van Galatasaray ging met het nodige gevoel voor drama tegen de mat, al leek Mourinho hem niet hard te raken. Het maakte niks uit voor de Turkse voetbalbond: Mourinho kreeg vandaag opnieuw een schorsing.

Hij moet 3 duels missen, en dat terwijl Fenerbahçe alle punten (en raad van The Special One) goed kan gebruiken. In de Süper Lig staat Fenerbahçe tweede op 6 punten van Galatasaray, dat wel een match meer gespeeld heeft.