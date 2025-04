Barcelona vergeet nederlaag van Real af te straffen: het bijt zelf zijn tanden stuk op Real Betis

Opluchting in Madrid. Barcelona heeft maar een klein beetje geprofiteerd van de nederlaag van grote rivaal Real eerder vandaag. Barça kwam wel vroeg op voorsprong tegen Real Betis, maar slikte na een kwartier al de 1-1 en daar bleef het ook bij. De Catalanen hebben nu 4 punten voorsprong op Real.

Een veelbelovend begin deed de Barça-fans al dromen. Amper 7 minuten had de thuisploeg nodig tegen Real Betis om de debatten te openen.



Gavi werd perfect het straatje ingestuurd door Ferran Torres en wist wel raad met alle ruimte die hij kreeg. Hij deponeerde de bal in het verste zijnet.



Het ideale scenario om een zorgeloze avond te beleven, maar niks bleek minder waar. In de 16e minuut was de voorsprong alweer verdwenen. Op een hoekschop torende centrale verdediger Natan boven Araujo uit en vloerde hij Szczesny met een harde kopbal.



Barcelona ging opnieuw op het gaspedaal staan en kreeg het leer van Betis, maar speelde daar bitter weinig mee klaar. Een tekenende statistiek na de wedstrijd: met 73% balbezit schoten de Blaugrana amper 5 keer op doel.



En dus bleef de 1-1 op het bord staan in het Estadi Olimpic. Een frustrerende zaak voor Barcelona, want het kon profiteren van een schuiver van Real eerder op de dag. De Madrilenen verloren in extra tijd van Valencia. De kloof groeit wel van 3 naar 4 punten.