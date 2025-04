Spaanse topclub Valencia gunt Sam Van Rossom de hoogste eer: niemand zal er nog met "zijn" nummer 9 spelen

Zó belangrijk was Sam Van Rossom dus voor Valencia: zijn shirt met rugnummer 9 wordt op 10 mei bij de thuismatch tegen Gran Canaria officieel uit roulatie genomen. Niemand zal vanaf dan nog met nummer 9 spelen bij Valencia.

Van Rossom was van 2013 tot 2023 aan de slag bij de Spaanse topclub, waarmee hij 1 Spaanse titel won en 2 keer de EuroCup. Hij is de speler met de meeste assists in de clubgeschiedenis en prijkt met 447 matchen op nummer 4 in de lijst van meeste wedstrijden voor de club.

"Hij krijgt de eer om de eerste speler te zijn die niet geboren werd in Spanje wiens shirt uit roulatie genomen wordt", klinkt het bij Valencia, dat ook een basketbalveld in het oefencomplex zal omdopen tot Sam Van Rossom-terrein.

Van Rossom wordt op 10 mei gehuldigd, maar was afgelopen weekend al eens te gast bij zijn oude club. Daar zijn de fans hem duidelijk nog niet vergeten: onze landgenoot kreeg een open doekje van de Valencia-supporters.