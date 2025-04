Op naar 10 jaar bij Liverpool: na Salah tekent ook Virgil van Dijk contractverlenging

De Nederlandse verdediger Virgil van Dijk heeft zijn aflopende contract bij Liverpool verlengd. De 33-jarige aanvoerder zou nu tot 2027 vastliggen, waardoor hij 10 jaar in het shirt van The Reds zou spelen.

Virgil van Dijk streek eind 2017 in Liverpool neer, nadat de club zo'n 85 miljoen euro had neergeteld voor de verdediger van Southampton.

Goed besteed geld, bleek al in zijn eerste halfjaar bij Liverpool. Met de hulp van de Nederlander schopte de club het tot de finale van de Champions League, waarin het verloor van Real Madrid. Een jaar later pakte Liverpool wel de Beker met de Grote Oren in de finale tegen Tottenham.

Van Dijk zou ook helpen met een einde te maken aan de Premier League-droogte. In 2020 pakte Liverpool zijn eerste landstitel in 30 jaar. Ondertussen zijn The Reds goed op weg om dit jaar opnieuw de kroon op te eisen.

Na aanvaller Mo Salah heeft Liverpool nu opnieuw een sterkhouder langer aan zich verbonden. De Nederlander, die onder meer ook de FA Cup (2022) en League Cup (2020 en 2024) won, tekent bij tot 2027.

"Ik ben heel blij en heel trots", zegt Van Dijk. "Er gaan zoveel emoties door mijn hoofd. Het is een ongelofelijk gevoel. Om dit fantastische avontuur nog met twee jaar te verlengen, is geweldig."