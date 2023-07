BEKIJK: Veelvraat Max Verstappen freewheelt naar de overwinning op Spa-Francorchamps

Max Verstappen heeft deel 1 van het Formule 1-seizoen afgesloten met een 10e overwinning (op 12 races). De Red Bull-coureur snelde in geen tijd van 6 naar 1 in de Grote Prijs van België. Ploegmaat Sergio Pérez kwam als 2e binnen op Spa-Francorchamps, Ferrari-man Charles Leclerc als 3e.

Pérez neemt Leclerc te grazen, Verstappen schuift meteen op

Geen pole voor Max Verstappen (Red Bull) in Spa-Francorchamps, wel P6. De Nederlander wisselde dit seizoen voor de 5e keer van versnellingsbak en kreeg na de kwalificaties een gridstraf van 5 plaatsen. Charles Leclerc (Ferrari) nam het voorste plekje in dank aan. Al werd de Monegask in de eerste ronde wel al meteen te grazen genomen door Sergio Pérez (Red Bull).



De Nederlandse wereldkampioen was in de achtergrond toen al opgeschoven naar plek 4. Oscar Piastri parkeerde zijn McLaren na een aanrijding met Carlos Sainz (Ferrari) na amper twee ronden in de grindbak.

Inhaalrace na 17 ronden volbracht

Onder dreigende donkere wolken zette Verstappen als een bezetene zijn achtervolgingstocht voort.



De Nederlander rook bloed en zoefde in ronde 7 al voorbij Lewis Hamilton (Mercedes) om de derde plek over te nemen.



Twee ronden later moest ook de Ferrari van Charles Leclerc eraan geloven. De jacht op ploegmaat Sergio Pérez kon toen pas echt beginnen.



De Mexicaan verweerde zich nog het meest. Al dook de tweevoudige wereldkampioen snel op onder zijn achtervleugel.



De DRS-zone in ronde 17 bracht Verstappen uiteindelijk opnieuw op zijn gekende plekje terecht.

Slippertje kan 8e zege op rij niet voorkomen

Uiteindelijk reed de Nederlander opnieuw onbedreigd naar zijn derde zege op rij in Spa-Francorchamps. Al stuurde een korte regenbui van 10 minuten Verstappen ei zo na het decor in.



De wereldkampioen verloor even de controle over zijn bolide, maar zette zijn slipper met een geweldige reactie nog net op tijd recht.



Sergio Pérez en Charles Leclerc mochten uiteindelijk mee op het podium, terwijl Lewis Hamilton zijn 4e plek in de laatste ronde nog wat extra kleur gaf met de snelste rondetijd.



Het F1-circus trekt nu voor een maandje de stekker eruit. Hervatten doen we op 27 augustus, in de Grote Prijs van Nederland.

Max Verstappen dolt even op de radio: