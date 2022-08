Masterclass van Max! Verstappen wint de GP van Spa na inhaalrace vanaf plek 14

Max Verstappen (1e): "Het was een redelijk hectische eerste ronde, dus ook moeilijk om terrein goed te maken. Maar toen we na de safety car onze plek wat konden vinden, ging het beter. De wagen was heel goed vandaag en ik maakte de goede keuzes om andere wagens in te halen. Toen ik de leiding kon nemen, was het een kwestie van controleren. Dit hele weekend was ongelooflijk voor ons, ik kon niet beter hopen."



Sergio Perez (2e): "Vandaag was een goede kans voor mij, ik hoopte dan ook op meer, maar Max vloog gewoon. Het is hoe dan ook een uitstekend resultaat voor het team, we hebben heel veel punten kunnen verzamelen. Het was wat chaos in de openingsronde, ik had een slechte start, maar kon in bocht vijf veel goedmaken."

Carlos Sainz (3e): "Het was lastiger dan verwacht. We hadden een goede start en een goede herstart, maar we hadden de snelheid gewoon niet. Onze banden raakten snel oververhit, we hadden dit weekend het juiste pakket niet, maar goed, we rijden uiteindelijk wel nog een podium. Red Bull was vandaag van een ander niveau. Volgende week in Zandvoort moet het circuit ons beter liggen."