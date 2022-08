Dan toch! Spa-Francorchamps krijgt volgend jaar opnieuw plekje op F1-kalender

Het organisatiecomité van de Belgische GP heeft het doemscenario dus kunnen afwenden.

De toekomst van Spa-Francorchamps hing aan een zijden draadje, want commerciële en economische doelen leken het van de historie te winnen.

Rijders zoals Max Verstappen hadden nochtans hun liefde voor het Belgische circuit uitgeschreeuwd en de organisatoren hadden ook een charmeoffensief uitgevoerd met meer entertainment en betere belevingsomstandigheden voor de toeschouwers.

Die inspanningen zijn geen maat voor niets geweest: Spa-Francorchamps blijft op de kalender.

Het gaat weliswaar slechts over een verlenging voor 2023, over de komende jaren is nog niets vrijgegeven. Ook de plaats op de kalender is nog onduidelijk.