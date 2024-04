Liverpool mag titel uit het hoofd zetten na nieuwe misstap bij West Ham

za 27 april 2024 15:23

West Ham United einde 2 - 2 Liverpool 30' - Geel - Wataru Endo 43' - Doelpunt - Jarrod Bowen (1 - 0) 48' - Doelpunt - Andrew Robertson (1 - 1) 65' - Own goal - Alphonse Aréola (1 - 2) 74' - Verv. Tomáš Soucek door James Ward-Prowse 77' - Doelpunt - Michail Antonio (2 - 2) 79' - Verv. Luis Díaz door Mohamed Salah 79' - Verv. Wataru Endo door Darwin Núñez 90+1' - Verv. Jarell Quansah door Dominik Szoboszlai 90+6' - Geel - Alexis Mac Allister Premier League - speeldag 35 - 27/04/24 - 13:30 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 43' Jarrod Bowen 43' Jarrod Bowen 1 - 0 48' Andrew Robertson 1 - 1 Andrew Robertson 48' 65' Alphonse Aréola 1 - 2 Alphonse Aréola 65' 77' Michail Antonio 77' Michail Antonio 2 - 2

Voor de vierde keer in vijf wedstrijden heeft Liverpool met punten gemorst in de Premier League. Deze namiddag kwam het op het veld van West Ham niet verder dan een 2-2-gelijkspel. De titel lijkt zo stilaan helemaal gaan vliegen voor The Reds.

Na een zure nederlaag in het burenduel met Everton hadden de titelambities van Liverpool deze week al een fikse knauw gekregen. Vandaag moesten The Reds hun rug rechten in het London Stadium van West Ham om het laatste beetje hoop te behouden. Toch was de eerste helft zeker niet geweldig. Vlak voor rust bracht Bowen de thuisploeg op de koop toe ook nog eens op voorsprong. Liverpool kwam wel veel sterker uit de kleedkamer en hing de bordjes via een listig balletje van Andy Robertson snel weer gelijk.

Toen Gakpo - met een enorme portie geluk - in minuut 65 ook zorgde voor de voorsprong, leek het ergste gepasseerd. De bal caprioleerde via 3 West Ham-spelers in doel.

Toch zouden de bezoekers de zege nog weer weggeven. Antonio mocht moederziel alleen de 2-2 tegen de touwen buffelen. Elliot knalde het leer in minuut 89 nog op de lat, maar een nieuwe voorsprong kwam er niet meer.

Liverpool morst zo voor de 4e keer in 5 Premier League-wedstrijden met de punten. Een akkefietje tussen Mo Salah en coach Klopp maakte alles nog wat zuurder. De titel lijkt definitief gaan vliegen.