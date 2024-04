Richard Carapaz fladdert naar zege in koninginnenrit in Romandië, Rodriguez is nieuwe leider

In de voorlopige top 10 van het klassement zien we 2 toch bijzonder verrassende namen staan. Te beginnen met Florian Lipowitz, 6e op 32 seconden van Ayuso. De 23-jarige Duitser krijgt een vrije rol naast Vlasov en Hindley bij Bora-Hansgrohe en staat ook op de voorlopige startlijst van de Giro: interessant.



Dat zou zijn debuut in een grote ronde zijn voor Lipowitz. Vorig jaar pakte hij zijn eerste profzeges in de Czech Tour met rit- en eindwinst daar.



De Zwitser Yannis Voisard is ook bezig aan een prima week in zijn thuisland. Hij staat voorlopig 9e op 36". Top 10 in de eindafrekening zou voor hemzelf en zijn team Tudor een stunt van formaat zijn, na eerder ook al winst in de proloog voor Zijlaard.