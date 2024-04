LIVE: KV Mechelen komt beter in de wedstrijd, maar Leuven lost de meeste schoten naar doel

In de play-offs volgen de onderlinge duels elkaar razendsnel op en dus moeten we niet ver terug voor de laatste wedstrijd tussen OHL en KVM. Aan Den Dreef kregen we een kleine maand geleden een echte nagelbijter.





Cobbaut en Foulon zetten de bezoekers toen op een 0-2-voorsprong, maar na de aansluitingstreffer van Maziz maakte Slimani het zijn ploeg nog erg moeilijk. De spits pakte rood en in minuut 90+6' profiteerde Opoku voor Leuven: 2-2. Toch was dat niet het laatste wapenfeit van de match: Konate tekende amper één minuut later voor de 2-3 aan de overkant.