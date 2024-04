Ben Broeders heeft met knappe tweede plek op Diamond League in Suzhou olympisch ticket beet

In Xiamen verliep het nog erg moeizaam, in Suzhou zat er wel een knalprestatie in voor Ben Broeders. Onze landgenoot ging in het polsstokspringen over de olympische limiet van 5,82m en heeft zo zijn ticketje voor Parijs beet. Zijn sprong was ook genoeg voor de tweede plek in de Diamond League-meeting, na fenomeen Duplantis.