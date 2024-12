Niet aanwezig, zelfs geen reactie: Domenico Tedesco zal/(mag?) nu ook niet reageren op WK-loting

In de laatste 50 jaar gebeurde het nog nooit dat een Belgische bondscoach niet aanwezig was op de loting voor een belangrijk toernooi. Toch zal Domenico Tedesco morgen niet in Zürich vertoeven voor de loting van de kwalificatiecampagne van het WK 2026.

Een teken aan de wand? Na de nederlaag tegen Israël in de Nations League wankelt de stoel van de bondscoach.

Nu blijkt dat Tedesco ook niet zal (of zelfs mag?) reageren op de WK-loting, net zoals Sports Director Vincent Mannaert. Omdat zijn toekomst onzeker is? Volgens de voetbalbond willen ze zich "in alle sereniteit concentreren op hun werk".

Een van de eerste taken van Mannaert als Sports Director is alvast de evaluatie van de bondscoach. Het lot van Tedesco ligt dan ook in zijn handen.

Na de loting voor de WK-kwalificaties zal CEO Peter Willems wel een reactie geven, klinkt het nog bij de Belgische voetbalbond.