Vrijdag wordt er geloot voor WK 2026: 16 Europese tickets, groepen van 4 of 5, Rode Duivels tegen Erling Haaland?

De Belgen zitten in pot 1, de verzameling van reekshoofden. Het gaat om de 8 kwartfinalisten van de Nations League en de 4 best geklasseerde UEFA-landen die zich niet konden plaatsen voor de kwartfinales. Naast België zijn dat Engeland, Zwitserland en Oostenrijk.

Voor het zover is, zullen de Belgen weten wie ze moeten bekampen richting het eerstvolgende WK. Vrijdagmiddag vanaf 12 uur worden de balletjes getrokken in Zürich.

En ook de Nations League is nog geen afgesloten verhaal, want in maart volgt er nog een dubbel barrageduel tegen Oekraïne voor het behoud in de A-divisie.

Na het debacle in de Nations League kunnen de Rode Duivels hun blik richten op Canada, Mexico en de VS. Daar wordt in 2026 de volgende Wereldbeker gespeeld, maar een toegangskaartje heeft ons land uiteraard nog niet.

Er worden in Zürich 12 groepen samengesteld: 6 poules met 4 landen, 6 groepen met 5 kandidaten. De landen bekampen elkaar uit en thuis.

Wie in een groep met 5 leden zit, vangt zijn kwalificaties in maart aan. Groepen met 4 lotgenoten krijgen respijt tot in september. In november 2025 is de groepsfase achter de kiezen.

Aangezien de Duivels in maart al met de Nations League-boeking zitten, zullen ze - in een groep met 5 - sowieso pas in juni voor het eerst aantreden.

Een scenario in een groep met 5 landen is zeer aannemelijk voor de Belgen aangezien de (nog te bepalen) halvefinalisten van de Nations League hoe dan ook in een poule van 4 zullen zitten.