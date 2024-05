Amerikaanse sprinters Coleman en Richardson winnen voor eigen volk in DL-meeting van Eugene

Op de Diamond League-meeting in Eugene, de "Prefontaine Classic" heeft Christian Coleman zijn neus aan het venster gestoken. De Amerikaanse sprinter snelde naar de overwinning op de 100 meter in 9"95.

Coleman was snel gestart en kon aan de finish nog net de oprukkende Keniaan Ferdinand Omanyala (9"98) afhouden. De 28-jarige Coleman kroonde zich eerder dit jaar voor de tweede keer tot wereldkampioen indoor op de 60 meter.

Coleman wil zich eind juni op de Amerikaanse trials plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs. Die van Tokio moest hij missen omdat hij een straf moest uitzitten voor het overtreden van de dopingregels.

Ook op de 100 meter bij de vrouwen was er een soortgelijk verhaal. Sh'Carri Richardson, de huidige wereldkampioene op de 100 meter, was in Eugene de sterkste op die afstand in 10"83. Ook Richardson moest de Spelen in Tokio missen door een schorsing.

Op de mijl was er een spannend duel tussen de Noor Jakob Ingebrigtsen en de Brit Josh Kerr. Net als op de 1.500 meter van het WK vorig jaar was het de Brit die aan het langste eind trok in Eugene.

Er waren ook topprestaties van Grant Holloway op de hoge horden en Peruth Chermutai op de 3.000 meter steeple.