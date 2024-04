Fenomeen Armand Duplantis verbetert eigen wereldrecord naar 6,24m op Diamond League in Xiamen

Armand Duplantis heeft nog maar eens bewezen dat hij een waanzinnig fenomeen is. Op de Diamond League-meeting van Xiamen in China, de eerste van het seizoen, brak hij zijn eigen wereldrecord met een centimeter. De nieuwe recordhoogte staat nu op 6,24m.

Van een binnenkomer gesproken! Armand 'Mondo' Duplantis heeft op de eerste Diamond League van het seizoen meteen een knalprestatie geleverd.

De Zweed ging in Xiamen met zijn eerste poging over 6,24m en brak zo zijn eigen wereldrecord in het polsstokspringen. Het is al de achtste keer dat hij een wereldrecord op zijn naam mag zetten.

Zijn vorige record stond op 6,23m, een centimeter minder dus. Dat zette hij in september vorig jaar neer in Eugene.

Nu beleeft de wereldster dus een uitstekende start van het olympische seizoen. Zijn trainingsmakker en onze landgenoot Ben Broeders strandde op de 6e plek, hij ging maar over 5,42m.