Amadou Onana verlaat Everton en wordt ploegmaat van Tielemans en Dendoncker bij Aston Villa

Rode Duivel Amadou Onana (22) heeft zijn gedroomde transfer beet. Onze landgenoot blijft in de Premier League en verkast van Everton naar subtopper Aston Villa. Daar wordt Onana ploegmakker van Youri Tielemans en Leander Dendoncker. Aston Villa eindigde afgelopen seizoen als 4e in de Engelse hoogste klasse en speelt komend seizoen in de Champions League.