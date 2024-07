Jochem Vermeulen snelt in Londen naar Belgisch record op de mijl, ook Femke Bol toont topvorm vlak voor Spelen

Jochem Vermeulen heeft het Belgische record op de mijl wat scherper gesteld. Op de Diamond League-meeting in Londen klokte onze landgenoot een tijd van 3'51"00. Daarmee was Vermeulen een tikkeltje sneller dan de vorige toptijd van Pieter-Jan Hannes (3'51"84). In het hoogspringen bleef Thomas Carmoy steken op 2m22. Femke Bol won dan weer met overmacht op de 400m horden.

Op het EK in Rome verbaasde Jochem Vermeulen een dikke maand geleden nog met een zilveren medaille op de 1.500 meter. Nu bewijst onze landgenoot dat zijn stoot geen toevalstreffer was.

Op de mijl (1,6 km) dook Vermeulen vandaag onder het voormalige record van Pieter-Jan Hannes. Hij liet op de Diamond League-meeting van Londen een chrono van 3'51"00 noteren, 84 honderdsten sneller dan Hannes.

De nieuwe Belgische toptijd was uiteindelijk goed voor een 10e plek. De Australiër Oliver Hoare toverde een seizoensbeste uit zijn benen en was de snelste van het pak in 3'49"03.

In het hoogspringen tekende ook nog een andere landgenoot present. Thomas Carmoy strandde met zijn sprong over 2m22 op de 5e plek. De Nieuw-Zeelander Hamish Kerr wipte over 2m30 en ging met de zege aan de haal in de Britse hoofdstad.

Even eerder had Femke Bol al gedemonstreerd dat ze in topvorm zal afzakken naar Parijs. De Nederlandse won met gemak op de 400 meter horden. Nummer 2 Shamier Little snelde anderhalve seconde later binnen.

Met haar 51'30" bleef Bol slechts 35 honderdsten boven haar persoonlijke besttijd. Op de Spelen zal de concurrentie straks wel nog een pak steviger zijn. Daar wacht hoogstwaarschijnlijk een clash met de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone.

Noah Lyles ging tot slot ook nog onder zijn persoonlijke record. Hij won op de 100m in 9"81 en lijkt eveneens klaar voor Parijs.