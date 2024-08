Diamond League Lausanne: Vermeulen verpulvert BR op 1.500 meter, ook toptijd voor Sisk op 800m

Het nationale record van Ismael Debjani stond al drie jaar op 3'33"06. Het persoonlijk record van Jochem Vermeulen was sinds het EK in juni, waar hij zilver won, 3'33"30. Het leek dus een kwestie van tijd voor Vermeulen die tijd zou verbeteren.

Donderdagavond in Lausanne was het zover. Vermeulen kon profiteren van een snelle wedstrijd en liep goed mee in de sterk bezette race. De zege ging naar topfavoriet Jakob Ingebrigtsen in een meetingrecord van 3'27"83. Enkele tellen later liep Vermeulen als zesde over de streep in zijn nieuwe toptijd van 3'31"74.

Ook op de 800 meter leverde een landgenoot een topprestatie. Pieter Sisk werd in een razendsnelle wedstrijd vijfde in 1'43"48, waardoor hij over Ivo Van Damme naar de tweede plaats springt op de Belgische ranking aller tijden, achter Eliott Crestan.