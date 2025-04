"Club Brugge is in staat om 30 op 30 te halen": dendert Club ook over Union richting nieuwe titel?

Beide ploegen 12 op 12 en maar twee doelpunten tegen gekregen. Het enige onderscheid dat er op basis van de statistieken kan gemaakt worden tussen Club Brugge en Union is dat de Brusselaars een doelpuntje meer gemaakt hebben over de 4 wedstrijden. Toch liep het voor Union de afgelopen 2 weken wat stroever dan bij Club Brugge, dat het voorbije weekend met 0-5 uithaalde tegen KAA Gent. Het zorgde ervoor dat Filip Joos tijdens 90 minutes de volgende uitspraak deed: "Club Brugge is in staat om 30 op 30 te halen in de Champions' Play-offs." "Dat wil niet zeggen dat dat gaat gebeuren. Maar ik zou niet van mijn zetel vallen." "Club heeft alles zelf in handen", merkt Gilles De Coster op. "Of spreken we over 2 speeldagen toch weer anders?" Dan hebben Club Brugge en Union er een dubbele confrontatie opzitten. Joos denkt van niet, Frank Boeckx twijfelt wat. "Tegen dit Union, met vertrouwen, 6 op 6 pakken? Dan ben je kampioen. Punt."

Volgens Joos is de wedstrijd van vanavond "stap 1, waarbij Union wel zoiets heeft van: "We zullen wel zien. En verliezen we daar, dan hebben we een terugmatch thuis." Maar Club is zo goed, het is zo simpel. Er zit ook zo veel variatie in die ploeg."



De Coster werpt wel nog de vraag op of de prestatie van Club op Gent zomaar te extrapoleren is naar de wedstrijd tegen Union, en zeker die op Union.



"Maar als je zegt dat Union vertrouwen heeft, Club Brugge zal dat ook wel hebben", is het antwoord van Joos.



"Club Brugge is nu wel opnieuw de te kloppen ploeg", voegt Boeckx nog toe. "Dat waren ze even niet. Ze waren aan het jagen, nu worden ze opgejaagd."



Steven Defour nuanceert dat feit. "Ik denk dat dat voor Club Brugge veel minder erg is dan voor Genk of Union. Die kunnen daar veel beter mee om."