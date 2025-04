Nu al sneller dan Usain Bolt: wie is Gout Gout, de tienersensatie die de atletiekwereld op zijn kop zet?

De hele wereld zegt zijn naam verkeerd, maar lang zal dat niet meer duren. Gout Gout is de man die de atletiekwereld momenteel op zijn kop zet. De Australische sprintsensatie met Zuid-Soedanese roots is amper 17 jaar en wordt nu al dé opvolger van Usain Bolt genoemd. Iets wat ook kledingmerk Adidas niet is ontgaan.

"De nieuwe Usain Bolt."

Amper 17 jaar en nu al vergeleken met de beste sprinter aller tijden. Het is een gedurfde voorspelling over een 17-jarig sprinttalent dat eigenlijk nog alles te bewijzen heeft. Toch is de parallel zo gek nog niet. Gout Gout is pas 17 jaar en sneller dan Bolt op diezelfde leeftijd was. Het talent uit Queensland, in Australië, loopt de 200 meter in 20 seconden en 14 honderdsten. Bolt deed dat in zijn tijd negen honderdsten trager. "Hij lijkt op een jonge versie van mezelf", reageerde de Jamaicaan al zelf.

Hij lijkt op een jongere versie van mezelf. Usain Bolt

Gouts prestatie was ook goed voor de Australische titel en een Australisch record. De vorige snelste tijd (op naam van Peter Norman) stond al sinds 1968 op de tabellen. "Het voelt goed om vergeleken te worden met Usain Bolt, de snelste atleet ooit", reageerde Gout na zijn wedstrijd. "Soms voelt het wat overweldigend, maar ik wil mijn eigen naam maken. Ik wil de beste Australische atleet aller tijden worden."

Contract van 6 miljoen

Het is het soort talent waar de grote merken even alles voor laten vallen. Zo heeft Adidas iedereen nu al in snelheid gepakt. Het kledingmerk was concurrenten Puma en Nike voor en strikte Gout met een monstercontract van 6 miljoen dollar. "(G)out of this world", klonk het veelbelovend. De einddatum van dat contract is niet toevallig 2032. In dat jaar worden de Olympische Spelen in het Australische Brisbane gehouden. Gout zal dan 24 jaar oud zijn en is misschien de grootste kanshebber op een medaille in eigen land.

De jongeling is ook razend populair op het internet. Door het zichtbare snelheidsverschil met zijn tegenstanders (vaak 2 seconden), gaan zijn sprints de wereld rond. Iets wat voor sponsor Adidas uiteraard mooi meegenomen is.

Eigenlijk Guot Guot

De ouders van Gout zijn twee jaar voor zijn geboorte van Zuid-Soedan naar Australië geëmigreerd. Opvallend: de achternaam van zijn vader is eigenlijk Guot. Door een verkeerde vertaling en administratieve fout bij zijn inschrijving is dat Gout geworden. Iets wat de sprinter omarmt, maar vooral als motief neemt om naam te maken voor zichzelf.



Op de Olympische Spelen ga ik laten zien wie ik ben. Dat is de beste plek om dat te doen. Gout Gout

Hij is dan wel even snel als sensationeel, de tienersensatie zelf doet bedachtzaam aan carrièreplanning. Opvallend: de student aan de Ipswich Grammar School plant zijn wedstrijden vooral in de schoolvakanties in. In juni komt Gout zo naar Europa voor een atletiekmeeting in Tsjechië, maar hij focust zich vooral op de wereldkampioenschappen komende zomer in Japan. Daarna richt hij zijn pijlen op de Olympische Spelen 2028 in Los Angeles en vooral de editie van 2032 in eigen land. "Ik wil naar Los Angeles in 2028 en Brisbane in 2032. Daar ga ik laten zien wie ik ben. De Olympische Spelen zijn de beste plek om dat te doen."



En dan is de vraag: wanneer volgt het eerste goud voor Gout?