Welles-nietesspelletje blijft duren: Jente Hauttekeete zou dan toch niet naar Spelen mogen - "Dit gaat echt te ver"

Wat zijn de laatste dagen al een rollercoaster geweest voor Jente Hauttekeete. De 22-jarige tienkamper kreeg dit weekend nog het heuglijke bericht dat hij alsnog opgevist was om deel te nemen aan de Olympische Spelen, maar die droom werd gisteren opnieuw doorprikt. Een welles-nietesspelletje met het IOC als spilfiguur. "Hij wordt tegengehouden door atleten die niks te zoeken hebben in Parijs", klinkt het streng bij topsportcoördinator Rutger Smith.

Eerder deze maand demonstreerde de 22-jarige Hauttekeete nog dat hij in olympische vorm is door op de Diamond League van Parijs de driekamp te winnen.

"Het is nog niet officieel, maar ik wacht op een duidelijk antwoord. De federatie is er ook mee bezig", besluit hij.

Op het EK in Rome begin juni was Hautekeette nog 8e op de tienkamp.

Het probleem: die atleten worden dus - ondanks dat World Athletics dat niet wil - ook meegeteld in de berekening voor de plaatsen. Die onenigheid heeft ervoor gezorgd dat het IOC een stop heeft gezet op nieuwe atleten die afzeggers zouden moeten komen vervangen in Parijs.

Sorry, maar dit is echt niet van deze tijd.

Sorry, maar dit is echt niet van deze tijd.

Toch laat Smith het hoofd nog niet helemaal zakken. "Ik heb vandaag nog met World Athletics gebeld. Zoals het er nu naar uitziet, zal Jente niet kunnen deelnemen. Maar ze hebben gezegd dat ze zullen blijven proberen om nog iets te forceren."



"Ik moet wel zeggen: deze situatie is compleet belachelijk", klinkt het bij Smith. "Een atleet als Jente hoort thuis op de Spelen, maar hij wordt tegengehouden door atleten die daar niks te zoeken hebben. Het IOC wil diversiteit, maar dit gaat toch te ver."

"Sorry, maar het is echt niet van deze tijd. Want je kiest niet voor de beste atleten op je Spelen. De gedachte dat deelnemen belangrijker is dan winnen, kun je niet meer hardmaken als het over topsport gaat. Dit is heel frustrerend voor atleten en federaties die het wel serieus nemen. Het IOC slaat hier volledig de bal mis."

En zo moet Hauttekeete nog in onzekerheid leven tot de deadlinedag op 30 juli.