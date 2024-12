VIDEO: Heerlijk listig effectballetje van Noorse handbalster op EK gaat viraal

Het EK handbal bij de vrouwen is nog volop aan de gang, maar het mooiste doelpunt hebben we mogelijk al gezien, met dank aan titelverdediger en olympisch kampioen Noorwegen. De goal van de Noorse handbalster Camilla Herrem tegen Nederland gaat viraal op sociale media. Bekijk hier hoe ze de Nederlandse doelvrouw te grazen neemt met even verrassend als briljant effectballetje.