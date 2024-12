Maya Cloetens behaalt in Hochfilzen haar beste resultaat ooit in een Wereldbekermanche biatlon

Maya Cloetens was gisteren in de sprint al knap 19e geëindigd, wat haar een goeie uitgangspositie gaf voor de achtervolging.



Ze maakte één schietfout, maar schoof desondanks toch nog 7 plaatsen op, naar de 12e plaats. Lotte Lie maakte de omgekeerde beweging: zij ging als 22e van start, maar viel terug naar de 41e plaats.



Ook Thierry Langer had gisteren een goeie zaak gedaan in de sprint. Hij was vertrokken als 18e en kon nog 1 plaatsje winnen.



Johannes Thingnes Bø werd de winnaar in Hochfilzen, al ging dat niet zonder slag of stoot. Letterlijk, want in de slotronde ging de Noor even op de skilat van zijn concurrent Emilien Jacquelin staan. Na de finish wou de Fransman niets weten van de excuses van Bø.