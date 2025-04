Lierse vraagt duidelijkheid over (te) late licentie-aanvraag van concurrent Lokeren-Temse: "Anders mag eindronde niet"

En het is bij die play-offs dat het schoentje wringt. Lokeren-Temse en Lierse strijden om het laatste ticketje. Maar Lokeren heeft vooralsnog geen licentie om volgend jaar in 1B te spelen, en dus al zeker niet om in eerste klasse te spelen.

Het is niet de eerste keer dat licenties voor eerste en tweede klasse in het Belgische voetbal stof doen opwaaien. Deze keer vraagt Lierse SK zich af of er fouten zijn gebeurd bij de aanvraag van KSC Lokeren-Temse .

Bij Lierse, dat dus de rechtstreekse concurrent is van Lokeren-Temse voor het laatste play-offticket, willen ze nu duidelijkheid over de timing van de Lokerse aanvraag.

Er werd gezegd dat de club al een klacht had ingediend, maar dat gerucht nuanceert CEO Yorik Torreele. "Nee, de eerste stap is dat we gewoon duidelijkheid hebben gevraagd in een brief aan de Pro League en de KBVB", legt hij uit.

"Wij willen weten: hebben ze binnen de juiste termijn hun aanvraag voor 1A ingediend? Want het is zo dat je enkel mag deelnemen aan de eindronde als je die aanvraag tijdig hebt ingediend."

En dus wil Lierse graag antwoord op hun vraag voor de slotspeeldag van vrijdag. "Want de situatie heeft impact op onze voorbereiding naar de wedstrijd, maar ook op volgende week. Die play-offs beginnen al volgende week donderdag, hé."

"In het beste geval dingen we nog mee voor promotie. Je hebt bovendien een thuiswedstrijd extra, je hebt sponsorcontracten met clausules, je hebt supporters en je krijgt extra media-aandacht. Het is dus heel belangrijk dat er een correct antwoord komt."

"Als het allemaal correct verlopen is, zo veel te beter. Dan vechten we het uit op het veld. Maar de omkaderende regels zijn er wel voor iedereen."

Morgen/donderdag zou het mysterie al ontrafeld kunnen worden. Dan verschijnt Lokeren-Temse voor de licentiecommissie. Zorgt dat voor de duidelijkheid waar ze in Lierse naar snakken?