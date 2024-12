Michael Vanthourenhout houdt Pim Ronhaar af in spannende strijd in Herentals

Michael Vanthourenhout heeft in Herentals zijn derde veldritzege van het seizoen behaald. Pim Ronhaar legde hem tot in de laatste meters het vuur aan de schenen. Vanthourenhout schuift door zijn zege op in het klassement van de X²O-trofee. Helemaal bovenaan neemt zijn ploegmaat Eli Iserbyt de leiding over van Lars van der Haar.