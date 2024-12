Referee Department geeft kwade Hasi gelijk na hands van Spileers: "Eenvoudige beslissing, het was penalty"

ma 9 december 2024 19:55

Besnik Hasi krijgt enkele dagen na zijn woede-uitbarsting dan toch gelijk. De coach van KV Mechelen was na de partij tegen Club Brugge bijzonder kwaad omdat zijn ploeg geen strafschop had gekregen. Spileers kreeg het leer duidelijk tegen zijn hand. "Dit is een eenvoudige beslissing: hier verwachten we een strafschop", oordeelde het Referee Department vandaag.

De partij tussen KV Mechelen en Club Brugge werd zaterdag overspoeld door penaltyfases. Blauw-zwart mocht er eentje trappen voor een 0-1-voorsprong, op het eind van de partij kreeg ook Malinwa een elfmeter. Maar die beslissing werd uiteindelijk nog teruggedraaid. "Daar grijpt de VAR goed in", oordeelt Jonathan Lardot van het Referee Department. "De scheidsrechter volgt die juiste beslissing." Toch was na affluiten vooral een ander penaltymoment hét gespreksonderwerp. Want nadat de bal vorige week al tegen de arm van Brandon Mechele botste, was het deze keer Jorne Spileers die het leer vol op zijn arm kreeg. "Dat wil ik ergens anders wel eens zien: zouden ze hem fluiten of niet?", vroeg Mechelen-coach Besnik Hasi gefrustreerd af op de persconferentie. "Wat is nu hands? Moet hij de bal met twee handen pakken, misschien? Wat zijn de regels? Die scheidsrechters passen de regels aan zoals ze willen en zoals het hen op dat moment uitkomt."

Het feit dat hij de bal niet ziet komen, is niets om rekening mee te houden voor een penalty. Jonathan Lardot

"De Club-speler neemt een groot risico door de bal zo te spelen", merkt ook Lardot op in zijn analyse van de fase. "Hij wil de bal voor zich stoppen met zijn been, maar de bal vliegt achter hem."

"Via de camera achter het doel zien we dat zijn arm op dat moment weg is van zijn lichaam. Het feit dat hij de bal niet ziet komen, is niets om rekening mee te houden voor een penalty." "Hij neemt een risico, zijn arm is weg van zijn lijf en het contact is duidelijk. Ik vind het een eenvoudige beslissing op basis van de beelden. Ik verwacht hier een penalty."