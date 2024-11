"Iemand moet mij uitleggen waarom bal niet op de stip gaat": ontsnapte Mechele aan penalty tegen Dender?

Een strafschopfase die nog even zal nazinderen bij Dender. Kort na rust botste de bal tegen de arm van Brandon Mechele, iedereen bij de bezoekers schreeuwde om een penalty. Die kwam er uiteindelijk niet en Club won met ruime 4-1-cijfers. "Maar dat was voor mij een duidelijke handsbal", fulmineerde Dender-coach Euvrard achteraf.

Jan Breydel hield even zijn adem in. Brandon Mechele controleerde de bal met zijn borst, daarna botste het leer via de grond duidelijk op zijn arm.

Moest de bal op de stip? Volgens scheidsrechter Put in elk geval niet, ook zijn VAR greep niet in.

Maar in het Dender-kamp waren ze duidelijk: ze voelden zich bestolen. "Iemand moet mij uitleggen waarom die bal niet op de stip gaat", opende een kwade Vincent Euvrard.

"Dat was voor mij een duidelijke handsbal. We hebben vorige week ook al een interpretatie-handbal tegengekregen bij de tegengoal op Antwerp. De week daarvoor konden wij tegen Leuven een penalty krijgen voor hands, maar krijgen we hem niet. Op den duur wordt dat wel wat veel", baalde de coach.

Mechele zal er straks zijn slaap niet voor laten. Club won uiteindelijk met duidelijke 4-1-cijfers, al verschenen die pas diep in het slot op het bord.