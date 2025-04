"Wouter buiten!": Anderlecht-supporters roepen weer om aftreden voorzitter Vandenhaute

Het eerste puntje in de play-offs kon de fans niet verblijden. Na het laatste fluitsignaal in Anderlecht - Antwerp weerklonk er bij de fans van paars-wit een luid fluitconcert. Nadien galmde er "Wouter buiten!" door het Lotto Park, waarna er in de spionkop een spandoek met dezelfde tekst verscheen.

Na afloop baalde Thorgan Hazard, die op de bank begon, bij Anderlecht om het uitblijven van een eerste zege.

"We wilden winnen vandaag", klonk het. "Beide ploegen hadden punten nodig. Op het einde kregen we de kansen om te winnen, maar we maakten ze niet af. We moesten ook oppassen om geen goal te slikken. Maar goed, het is ons eerste punt. Dat moeten we meenemen als positieve factor."

"Het had ons deugd gedaan om de winnende te scoren, maar het mocht niet zijn. We hebben deze week gewerkt op automatismen. Het gaat stapje per stapje. We creëerden al wat meer, dat is de vooruitgang. Nu moeten we punten pakken in de matchen die komen."