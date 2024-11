Club Brugge maakt het lang onnodig spannend tegen Dender, maar Talbi zorgt in het slot voor ruime zege

Even spectaculair als tegen STVV vorige week was het zeker niet, maar Club Brugge schrijft er wel weer een driepunter bij. Tegen Dender slikte het nochtans een vroege tik na een knappe combinatie, maar in 10 minuten ging de landskampioen op en over de promovendus. In het slot zorgde invaller Talbi nog voor ruime 4-1-cijfers.