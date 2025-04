Voor Union is incident met "ballengooier" afgesloten: "In de kleedkamer niet meer over gesproken"

Voor Union ligt de focus helemaal op de kraker tegen leider Club Brugge. Het incident met doelman Vic Chambaere, die tegen Genk een extra bal op het veld gooide in de blessuretijd, is voor coach Sébastien Pocognoli "afgesloten".

"Uiteraard hebben we gesproken met de doelman. We willen nog eens benadrukken dat het om een geïsoleerde actie ging. We steunen hem ook, maar hij moet de gevolgen dragen - sportief of financieel."

De doelman kreeg een schorsing van 4 speeldagen, en daarmee is de kous af voor Sébastien Pocognoli . "Voor mij is het verhaal afgesloten", zei hij. "De sancties zijn uitgesproken, dus de focus ligt op de volgende match."

Pocognoli benadrukt dat het incident geen gevolgen heeft gehad voor de voorbereiding op de klepper tegen Club Brugge.



"We hebben inmiddels twee dagen kwalitatief getraind. We konden de batterijen ook wat opladen, want het heeft niet beïnvloed wat er in onze kleedkamer leeft. We hebben er alvast niet meer over gesproken."



Ook de druk, die blijft groeien dankzij de goede resultaten van Union, laat de coach van zich afglijden. "Oké, we hebben misschien wel de twee moeilijkste verplaatsingen na elkaar, maar we pakken de wedstrijd op dezelfde manier aan: met een offensieve instelling en positief voetbal."



Dit weekend kreeg Union nochtans kritiek voor enkele momenten van "anti-voetbal", waarvan het ballengooier-incident de exponent was.



"Iedereen mag zeggen wat hij denkt. Maar wij brengen net leuk voetbal voor de neutrale supporters, hoor ik. Ook in Europa hebben we dat gehoord. We creëren veel kansen, dus ik vind dat we geen negatieve ploeg zijn die alleen verdedigt. Oké, we zijn hard in de duels, maar dat maakt deel uit van het voetbal."



Dat Union alles uit de kast zal halen om Club te verslaan, is niet meer dan normaal. Een overwinning zou hen plotsklaps naar de (gedeelde?) eerste plaats katapulteren.



"We houden de voetjes op de grond", blijft Pocognoli koel. "We naderen de top en zullen meestrijden tot het einde, maar we gaan onszelf geen extra druk opleggen door onze ambities uit te spreken. Dat blijft nog steeds een Europees ticket."