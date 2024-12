Doet Club Brugge een gouden zaak in de Champions League? "Dit is het moment, maar ze zullen geen 4e keer op een rij willen verliezen"

ma 9 december 2024 14:55

Club Brugge krijgt dinsdagavond een mooie kans om langer actief te blijven in de Champions League. Het voetbalt in eigen huis tegen de Portugese kampioen Sporting en laat dat nu een team zijn dat (even) het noorden kwijt is.

Sporting CP leek dit seizoen nagenoeg onoverwinnelijk, tot Manchester United coach Ruben Amorim wegplukte in Lissabon. Resultaat: 3 nederlagen op een rij (een tegen Arsenal in de Champions League en twee in de Portugese competitie). "Club Brugge krijgt een geweldige kans om de poort naar die tussenfase van de Champions League open te beuken", sprak Peter Vandenbempt vanochtend in zijn wekelijks voetbalpraatje. Daar is Nicky Hayen het mee eens. "We hinken maar op een gedachte: de wedstrijd morgen winnen en de 3 punten thuis houden", is de coach van Club Brugge duidelijk. "We gaan ervan uit dat dit het ideale moment is tegen Sporting, maar dat neemt niet weg dat zij over veel kwaliteit beschikken. Ze scoren niet zomaar 10 op 15 in de Champions League."

Laat ons er heksenketel van maken, hopelijk met hetzelfde resultaat als tegen Aston Villa. Nicky Hayen

"En een ploeg die 3 keer op een rij verliest, wil dat geen 4e keer doen", weet Hayen ook. "Daarom moeten wij heel waakzaam zijn, want de spelers van Sporting zullen erg gemotiveerd zijn." Maar Hayen blijft geloven in de overwinning. "Thuis presteren we redelijk goed in de Champions League en die lijn willen we doortrekken in de Champions League. "Voor onze supporters kan er altijd wat meer, dat hebben we al laten zien. Laat ons er morgen heksenketel van maken, hopelijk met hetzelfde resultaat als tegen Aston Villa", besluit Hayen. Een maand geleden won Club Brugge met 1-0 van Aston Villa. De match tegen de Portugese kampioen Sporting staat morgen om 21 uur op het programma en is live te volgen in onze app, op onze website en in Sporza op Radio 1.