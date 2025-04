Red Flames willen "vechtersmentaliteit" tonen in herkansing tegen Engeland: "We gaan ons plan niet omgooien"

Na de afstraffing de heropstanding? Dat zou alvast een flinke opsteker zijn voor de Red Flames. Dinsdag nemen ze het opnieuw op tegen Engeland, dat alle Belgische fouten genadeloos afstrafte. "Die 5-0 kwam zeker hard aan, maar we zijn ons vertrouwen niet kwijt", zegt Janice Cayman.

"We sleutelen aan ons wedstrijdplan en proberen elke match te verbeteren onder de nieuwe coach. Dat is niet makkelijk tegen toplanden, maar moet wel onze focus zijn."

"Een topland straft die af. Er zijn zeker oplossingen mogelijk. Met 5-0 verliezen komt hard aan, maar we zijn zeker ons vertrouwen niet kwijt. We weten intussen ook waar wij ze pijn kunnen doen", deelt Cayman.

Niet enkel negatieve punten na de 5-0-pandoering in de ogen van Janice Cayman . De recordinternational weet dat er heel wat beter moet en kan bij de Red Flames . Vooral de defensieve "foutjes" moeten eruit.

"De wedstrijd heeft ons veel geleerd én we hebben het geluk dat we meteen opnieuw tegen Engeland mogen spelen."

Ik had gehoopt op een betere start, maar ik wist dat het geen zondagswandeling zou worden.

Over naar de bedenker van die plannen, bondscoach Elisabet Gunnarsdottir.

"Na de wedstrijden tegen Spanje en Portugal hadden we veel vertrouwen in onze defensieve stabiliteit", opent ze. "Met Sarina Wiegman kwamen we een van de beste tactische coaches tegen. Zij kon ons plan ontleden."

"Dat moeten we in de komende match voorkomen. Maar we gaan ons plan niet omgooien, het zijn kleine details die het verschil zullen maken."

Wat wil Gunnarsdottir dan anders zien? "Ik wil een vechtersmentaliteit zien. Een reactie na de opdoffer. Als die er komt, kunnen we het goede gevoel oppikken en Engeland onder druk zetten."

En punten pakken? Want met 0 op 9 hebben de Flames hun start in de Nations League gemist. "Ik had gehoopt op een betere start, maar ik wist dat het geen zondagswandeling zou worden."

Toch predikt de bondscoach rust: "We maken ons nog geen zorgen, dus jullie moeten dat ook niet doen."