"Ik zat faliekant in de weg": Ronde-regulator Frank Hoste kreeg zelf gele kaart voor sandwich met Brent Van Moer

Het was een opvallend beeld in de Ronde: Lotto-renner Brent Van Moer die op de Eikenberg net niet ten val kwam na een botsing met de wedstrijdregulator. Hoe is dat incident kunnen gebeuren?

Normaal moet hij de motards en persfotografen op de vingers tikken als ze gevaarlijke manoeuvres uitvoeren tijdens de koers. Maar gisteren werd regulator Frank Hoste (ex-winnaar van de groene trui) zelf bestraft voor gevaarlijk rijgedrag tijdens de Ronde. "We kregen een gele kaart en dat is meer dan terecht. Want ik reed faliekant in de weg", zucht Hoste, die uitlegt hoe hij in die hachelijke situatie terechtkwam op de Eikenberg. "Ik was achterop geraakt omdat ik bij de valpartij van Mathieu van der Poel alle fietsen eerst aan de kant had gezet." "Dat is ook een van mijn taken als regulator: ervoor zorgen dat de weg na een valpartij vrij is zodat de ploegauto's doorkunnen."

Van Moer in de sandwich

Hoste en zijn motard stonden na die valpartij voor een fikse inhaalrace. "Want ik moest mijn plekje weer innemen naast de wagen van de juryvoorzitter, die net achter de laatste renner van het peloton rijdt." "Normaal gezien zouden we afsnijden om weer op onze plek te geraken. Maar als je in een wedstrijd zoals de Ronde afsnijdt, kom je vast te zitten door bijvoorbeeld dranghekken die de doorgang versperren." "Daarom hebben we het parcours gevolgd, met alle gevolgen van dien."

We hadden de Lotto-renner aan onze linkerkant niet zien afkomen. Frank Hoste

Hoste en zijn motard moesten in allerijl een 50-tal ploegauto's (2 van elk team) voorbijsnellen, zodat ze snel naast de juryvoorzitter konden postvatten. "Op de Eikenberg zat ik nog tussen de ploegauto's, toen er renners aan het lossen waren uit het peloton." "We reden zoals altijd aan de linkerkant zodat 3 renners ons langs rechts konden passeren. Maar plots wou een Lotto-renner (Brent Van Moer) ons aan de linkerkant voorbij." "We hadden die renner niet zien afkomen. Het was pas op de tv-beelden dat we zagen dat hij tegen ons had gereden. Het was een koersincident zoals er zoveel zijn."

