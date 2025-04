Nieuwigheidje in de Premier League: vanaf 12 april krijgt buitenspeltechnologie een ferme update

Toptechnologie voor een topcompetitie. De Premier League zal vanaf 12 april gebruik maken van semiautomatische buitenspeltechnologie, zo maakten de Engelsen dinsdag wereldkundig. "Het is het meest nauwkeurige en toekomstbestendige systeem", pronken ze in de Premier League.

Schrik niet wanneer je over 2 weken plots een wel héél gedetailleerde buitenspel"lijn" ziet in de Premier League.



De Engelse topcompetitie introduceert vanaf 12 april een semiautomatische buitenspeltechnologie. Het systeem met de befaamde "3D-muur" maakte zijn debuut in het Engelse voetbal echter al tijdens zeven van de acht wedstrijden in de vijfde ronde van de FA Cup begin maart.

Er volgden later nog tests in de marge van Premier Leaguewedstrijden, maar binnenkort volgt dus de echte vuurdoop. De technologie maakt gebruik van efficiënter geplaatste virtuele buitenspellijnen en graphics, samen met een optisch spelersvolgsysteem voor fans die thuis of in een stadion kijken.