Maximilian Schachmann weet weer wat winnen is na uiterst nipte tijdritzege in Ronde van het Baskenland

De 64e editie van de Ronde van het Baskenland, trok zich dit jaar op gang met een tijdrit over 16,5 kilometer. Daarbij viel vooral de startplek op, die lag namelijk in het basketbalstadion van Saski Baskonia, een Spaanse eersteklasser.



Op voorhand had Victor Campenaerts uitgesproken dat hij zijn zinnen had gezet op de eerste leiderstrui, maar als een van de eerste vertrekkers, was het al snel duidelijk dat het niet zijn dag zou worden. Hij werd 7e.



Wiens dag het dan wel werd? Die van Soudal - Quick Step en met name van Maximilian Schachmann.



Het leek er zelfs even op dat het volledige podium zou gevuld worden met leden van de Wolfpack. Want ook Ethan Hayter en onze landgenoot Ilan Van Wilder reden scherpe tijden, waar veel renners hun tanden op stuk beten.



Ook Maxim Van Gils, was uitstekend onderweg, maar in de laatste bocht miste de renner van Red Bull-Bora-Hansgrohe zijn afslag.