De nieuwe Usain Bolt? 16-jarige Gout Gout verbluft met legendarisch Australisch record op de 200 meter

Wie de atletiek van nabij volgt, was de naam Gout Gout wellicht al eens tegengekomen. Ook op de Australische scholierenkampioenschappen heeft de tienersensatie de sprintwereld verbaasd.



Het begon al op de 100 meter, waar de 16-jarige Gout de concurrentie declasseerde in de laatste meters. Hij won in een verbluffende 10"04, weliswaar met te sterke rugwind.



Op de 200 meter deed de zoon van Zuid-Soedanese ouders nog wat straffer.



Aanvankelijk leek het nog een spannende race te worden, maar in de laatste rechte lijn schoot Gout als een raket weg. De klok stopte eerst op 20"06, maar die tijd werd later gecorrigeerd naar 20"04.