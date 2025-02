Polsstokfenomeen Mondo Duplantis doet er weer een centimeter bij: hij zet zijn wereldrecord op 6,27 meter

Voor de 11e keer al heeft Armand "Mondo" Duplantis het wereldrecord polsstokspringen scherper gesteld. Op de indoormeeting van Clermont-Ferrand in Frankrijk wipte de 25-jarige Zweed over 6,27 meter. Later dit jaar hoopt hij de kaap van 6,30 meter te ronden.

Met 6,27 meter sprong Armand Duplantis zijn wereldrecord van eind augustus vorig jaar van de tabellen, toen hij op de Diamond League-atletiekmeeting van Silezië in Polen over 6,26 meter zweefde.

Een mooi cadeau voor voormalig polsstokkampioen Renaud Lavillenie, de organisator in Clermont-Ferrand. Net op de 10e verjaardag van de meeting legde Duplantis de lat weer wat hoger. Bij zijn eerste poging voor 6,27 meter was het al raak.

Het is het zoveelste wereldrecord voor de atletieksensatie, die maar blijft verbazen. Op de Olympische Spelen in Parijs veroverde hij in de zomer van 2024 in het Stade de France het goud met een sprong over 6,25 meter, wat toen ook een wereldrecord was.

Waar zijn limiet ligt, weet Duplantis wellicht zelf niet. Hij liet zich wel ontvallen dat hij nog dit jaar over 6,30 meter hoopt te springen.