ABBA en co. achterna: Mondo Duplantis mikt hoog met eigen single

Tweevoudig olympisch kampioen Mondo Duplantis heeft zijn polsstok even opzijgelegd om een muzieknummer op te nemen. De Zweed is vandaag trending op het web bij de release van zijn eerste single "Bop". Is het lied dat hij zelf inzingt ook goed voor goud? Check it out.

Duplantis dropte enkele beelden vanuit de studio op Instagram. Het is niet de eerste keer dat Duplantis zich in de muziekscène waagt. Hij verscheen eerder al aan de zijde van zijn verloofde Desiré Inglander in een videoclip van de Noorse dj Kygo.



Kreeg hij daar de smaak te pakken? Of zijn het eerder meer illustere voorbeelden uit Zweden die hem inspireerden: genre ABBA, Avicii of andere songfestivalwinnaars...



Feit is dat hij nu helemaal zelf zijn ding doet. Dat levert hem alvast de nodige leuke commentaren op van bevriende atletiekkampioenen.



Het is wel nog maar de vraag of hij in de hitlijsten even hoog zal springen als in zijn sport. En of hij mag dromen van extra goud, in plaat welteverstaan.