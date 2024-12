John Heymans en Isaac Kimeli ambitieus voor het EK veldlopen: "Parcours is 100% in ons voordeel"

Zondag strijden de beste veldlopers van Europa in Antalya (Tur) om de medailles op het EK cross. België heeft vooral bij de mannen enkele kanshebbers op eremetaal. "Voor een 5e plaats kriebelt het niet meer in mijn buik. Enkel als ik aan een medaille denk", zegt John Heymans.

Vorig jaar was het EK veldlopen, in Brussel, een groot succes voor de Belgische mannen, met goud in de landencompetitie en brons voor Robin Hendrix.

Ook dit jaar, in Antalya, komen de Belgen met ambitie aan de start. "Ik ga elk jaar voor goud", zegt Belgisch kampioen Isaac Kimeli. "Het is zowat de enige medaille die nog ontbreekt in mijn prijzenkast."

Bij John Heymans rollen de spierballen net zo hard. "Alleen als ik aan een medaille denk, kriebelt het in mijn buik. Voor een 5e plaats kriebelt het niet meer."

Kimeli en Heymans voelen zich gesterkt door het parcours in Turkije. "Supersnel en supervlak", noemt die laatste het.

"Alle atleten met ervaring op de piste hebben een voordeel. Dat is dus 100% in het voordeel van Isaac en mij. Wat dat betreft hebben we geen excuus."

"Dit moet me beter liggen dan vorig jaar. Hier kun je in je ritme lopen, terwijl je in Brussel in de modder bleef hangen."